Montella: "Cose buone e altre meno. Sta nascendo la mia Fiorentina"

© foto di Giacomo Morini

Dopo la vittoria in amichevole con il Galatasaray per 4-1 il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha affidato a Instagram le sue impressioni: "Il ritorno a casa è stato speciale. È stata una serata speciale. Grazie Firenze! Notte piena di cose buone, e di cose da migliorare. Non è tutto ora quel che luccica, ma ho visto i primi lineamenti della Fiorentina che ho in testa. Tra vecchi. Giovani. Sorprese. E facce nuove. E per adesso bene così".