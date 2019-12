Montella: "Felice per Benassi. Sottil out? Ghezzal mi dava più garanzie"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria di questa sera contro il Cittadella in Coppa Italia. Ecco le sue parole, riportate da FirenzeViola.it: "Abbiamo iniziato impacciati e nervosi, creando tante occasioni: la partita è stata penalizzata dall’espulsione, ma poi ci siamo ricompattati. Sono contento per Benassi che ha segnato, ho fatto delle scelte coerenti con quelle che sono le strategie della società. I giovani ci hanno dato delle risposte importanti, ma a livello psicologico è stata una grande prova di crescita".

Benassi?

"Marco ha sofferto molto quando ho fatto delle scelte, quando è stato chiamato in causa la squadra non ha fatto bene e questa prova me l’aspettavo, i numeri parlano per lui: è un giocatore atipico, oggi ha fatto tre-quattro ruoli diversi, pure il terzino".

Sottil?

"Il ragazzo ha avuto una reazione scomposta e oltremisura: ha chiesto però scusa a tutti, a me, ai compagni e al presidente. Se dovesse ripetersi, diventerebbe un po’ un problema… È tra quei calciatori che ha giocato poco e che quindi aveva smania di dimostrare, deve avere pazienza".

Terracciano?

"Sono molto contento di lui, è stata una delle scelte che abbiamo fatto insieme alla società in estate: è un portiere esperto e di affidamento e sono felice".

I fischi del pubblico al cambio Sottil-Lirola?

"Chi stava fischiando lo stava facendo verso il giocatore… Ho scelto di tenere Ghezzal perché mi dava più garanzie in fase di copertura".

La vittoria di oggi?

"Ci dà ossigeno, sarebbe stato brutto non qualificarci: in una serata difficile ci siamo tolti una bella soddisfazione".

Vlahovic?

"Ha interpretato la gara nel migliore dei modi ma è un 2000: vorrebbe spaccare il mondo, con lui lavoriamo in settimana ma deve stare sereno. Si innervosisce quando non concretizza le occasioni, ma ha qualità e ha solo bisogno di equilibrio nella gestione della partita”.