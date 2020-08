Moratti: "Ho sentito Zhang, mi sembra propenso a trattenere Antonio Conte"

vedi letture

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato a Radio Punto Nuovo del rapporto fra Antonio Conte e Steven Zhang, in vista dell'incontro odierno fra i due: "Come finirà? Non saprei. Credo che Zhang sia portato a trattenere Conte, pure le questioni economiche suggeriscono il buon senso. Conte dovrebbe rimanere, ma vediamo... Con Zhang ci sentiamo spesso, ci siamo sentiti anche nelle ultime ore, ma non saprei proprio che consiglio dargli".