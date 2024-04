Moratti: "Lo Scudetto contro il Milan sarebbe uno sfizio. Bene se Zhang tiene l'Inter"

Alla vigilia del derby Milan-Inter, l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti racconta ai microfoni di Radio 24, nel corso di 'Tutti Convocati', le sue sensazioni in vista della stracittadina che può valere uno Scudetto: "C'è entusiasmo perchè comunque siamo ad un passo da un risultato meraviglioso come la seconda stella e in più c'è questo derby contro il Milan dal sapore particolare. Vincerla contro i rossoneri sarebbe uno sfizio".

Moratti poi esprime il suo punto di vista sulla squadra di Simone Inzaghi e sui giocatori che apprezza maggiormente: "Questa Inter è vista più come una squadra, però se devo fare dei nomi dico Nicolò Barella, che è un giocatore eccezionale e poi abbiamo Federico Dimarco, che è un orgoglio per gli interisti che sia diventato così forte. E poi Lautaro Martinez, che è un grandissimo giocatore".

Una battuta, ovviamente, arriva anche sulla situazione societaria, con Steven Zhang che pare destinato a rimanere in sella al club nerazzurro. Notizia che Moratti accoglie con favore: "Bene. Non sai mai il nuovo come sia e Zhang mi sembra che abbia portato a casa un sacco di ottimi risultati. Poi che sia costretto a stare in Cina, non è colpa sua".