© foto di Daniele Buffa/Image Sport

José Mourinho in estate ha detto no al Milan. Lo riporta goal.com, secondo cui il tecnico portoghese, che al momento sarebbe in attesa di novità dal Real Madrid, in estate avrebbe rifiutato diverse proposte, tra le quali anche quella rossonera. Oltre al Milan, per lo Special One si sarebbero fatti avanti anche Monaco e Schalke 04, club non considerati, al pari del Milan, perché nel periodo estivo Mourinho avrebbe aspettato tre società: PSG, Juventus e Bayern Monaco. Sfumate queste tre possibilità, la decisione di aspettare la panchina di un top club. Nelle intenzioni di Mou, appunto, quella delle merengues.