Mourinho: "Eriksen? Altri parlano di giocatori altrui. Io non lo faccio"

José Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Norwich City. Tra i temi principali il futuro di Christian Eriksen. "La risposta non è buona per voi perché la risposta è che è selezionato per domani. La rosa? Siamo scevri di notizie per due ragioni. La prima è che non compriamo un giocatore ogni giorno. E la seconda è che non amo parlare dei giocatori di altre squadre. Altri sono felici di farlo. Io no".