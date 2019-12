© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di fcinternews.it, per un'analisi sull'Inter, ha parlato l'ex Gaby Mudingayi, ora operativo per un’agenzia di procuratori in Belgio, per la quale segue i ragazzini di 16-17 anni: "Come vedo l’Inter? Bene, anche se finora è stata a corto di uomini e spesso hanno giocato gli stessi. Arrivati a questo punto, però, deve essere lo Scudetto l’obiettivo. Lottare con i bianconeri per il Tricolore. I nerazzurri hanno tutte le carte in regalo per poterlo fare. Adesso arriva il mercato di gennaio, un’occasione per inserire gli innesti giusti e compiere un ulteriore salto”.

E su Antonio Conte: "È un vincente, ha esperienza e ha sempre fatto bene ovunque abbia lavorato. Ad oggi il suo è un ottimo lavoro. L’Inter merita di lottare per lo Scudetto. Parliamo di un top club a livello mondiale. Un team che deve pensare di poter arrivare sino in fondo in qualsiasi competizione, Europa League compresa”.