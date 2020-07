N'golo Kante e le sirene della Serie A. Ma dovrebbe essere il secondo più pagato dopo CR7

L'avventura di Ngolo Kante al Chelsea potrebbe essere giunta ai titoli di coda. La rivoluzione inglese di Frank Lampard ha nuove firme e interpreti e i rumors sul futuro del francese, ex motore e uomo ovunque del Leicester City di Claudio Ranieri, non si arrestano. Solo che Kante, a Londra, guadagna 7,5 milioni di sterline, più o meno 8,3 di euro al cambio attuale. Antonio Conte lo ritiene giocatore ideale per la mediana dell'Inter e non è un mistero che pure Maurizio Sarri lo vorrebbe riabbracciare. Però a che prezzo? Il francese ha ventinove anni e diventerebbe, a stipendio attuale, il secondo giocatore più pagato della Serie A. Il primo dopo i marziani, visto che Cristiano Ronaldo prende 31 milioni di euro e che dietro ha Matthijs de Ligt a 8. Kante andrebbe a guadagnare più di Romelu Lukaku. O si abbasserebbe l'ingaggio? Difficile da immaginare visto che è una cifra che anche Real Madrid e PSG sono pronte, anche al rialzo, a mettere sul piatto. Inter e Juventus sono pronte a coprirlo d'oro e, pure, a spiegarlo a tutti gli altri componenti della rosa?