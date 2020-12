Nainggolan: "All'Inter poco spazio anche se ho dato tutto. Nel 2021 voglio tornare a divertirmi"

vedi letture

Radja Nainggolan è ufficialmente tornato a casa, nel suo e nella sua Cagliari. Un ritorno tanto atteso, che è stato protagonista anche del post di congedo nei confronti del 2020 appena pubblicato dal centrocampista ancora di proprietà dell'Inter: "Un 2020 che si sta per concludere... Una stagione con tanti alti e bassi al Cagliari comunque con qualche soddisfazione. Poi tornando all'Inter mettendo tutto me stesso a disposizione ma purtroppo con pochi minuti a disposizione anche se ho dato tutto me stesso. Quello che mi piace di più è divertirmi sul campo e per questo ringrazio l’Inter per questa nuova possibilità al Cagliari. Speriamo che il 2021 mi faccia di nuovo divertire sul campo giocando a calcio come piace a me. Faccio un grosso in bocca al lupo all'Inter e a tutti miei compagni di quest'inizio anno. E soprattutto a tutte le persone che hanno trovato difficoltà in questo 2020 (causa COVID) auguro uno splendido 2021. BUON ANNO A TUTTI", le parole del Ninja.