© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola riporta alcune dichiarazioni sull'Inter di Radja Nainggolan, centrocampista del Cagliari che in estate ha lasciato il club nerazzurro in prestito. "Io all’Inter ci potevo stare tranquillamente. Se mi stanno rimpiangendo bisogna chiederlo a loro", ha detto il leader dei rossoblù che dopo 12 giornate sono terzi a pari punti con la Lazio.