Nani rivela: "Cristiano Ronaldo mi ha detto che chiuderà la carriera in America"

“Un paio di anni fa Cristiano Ronaldo mi ha detto che probabilmente chiuderà in America”. A dirlo, non uno qualunque, ma Nani, oggi all’Orlando City, che tra Sporting Lisbona, Manchester United e Portogallo ha condiviso per tanti anni lo spogliatoio con CR7. Intervistato da ESPN, l’attaccante lusitano spiega: “Non è sicuro al 100% ma è probabile, c’è questa possibilità. La MLS è un grande campionato, anche se ovviamente deve migliorare, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei suoi giocatori”.