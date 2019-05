Napoli, 20 milioni e Inglese per il ritorno di Zapata dall'Atalanta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Carlo Ancelotti ha chiesto al Napoli un attaccante veloce, dotato anche di fiuto del gol, di una precisione migliore rispetto ai colleghi presenti attualmente in azzurro che in stagione hanno collezionato ben 26 legni. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il primo livello di scelta comprende nomi del calibro di Immobile, Rodrigo e Mariano Diaz, ma vista la carta d'identità per qualcuno e l'ingaggio per altri la società azzurra ha una soluzione alternativa da perseguire.

Possibile ritorno - Si tratta di Duvan Zapata, ceduto appena un anno fa per circa 20 milioni di euro. Quest'anno il colombiano è definitivamente esploso all'Atalanta e ad Ancelotti piace molto perché potente, veloce e abile nel fare gol. L'idea del club partenopeo sarebbe quella di inserire Roberto Inglese nell'operazione, con un conguaglio da 20 milioni di euro, per permettere all'ex Sampdoria di tornare alle pendici del Vesuvio. Chissà se un'offerta del genere basterà per convincere l'Atalanta a cedere il suo bomber.