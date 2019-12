© foto di Insidefoto/Image Sport

Quattro nomi per la panchina del Napoli, in caso di esonero di Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il patron De Laurentiis sta valutando le alternative, anche in base a fattori quale costo ed esperienza. Più alto, il costo, nel caso di tecnici come Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, legati rispettivamente a Juventus e Inter da contratti onerosi, col primo che peraltro pare intenzionato a rispettare la decisione di prendersi un anno sabbatico. Poi c'è Gennaro Gattuso, più accessibile a livello economico ma ovviamente con meno esperienza.