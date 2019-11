Le parole di Aurelio De Laurentiis nel post gara di Napoli-Atalanta sono ancora fresche nella memoria di tutti ma anche quella di ieri è stata una giornata di riflessioni e telefonate per il presidente azzurro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ADL ha chiamato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, chiedendo di mettere mano nel mondo arbitrale e fare tabula rasa. Al numero uno partenopeo non è andato giù l'atteggiamento nei confronti di un gentiluomo come Ancelotti.