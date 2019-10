Napoli, ADL in città per la firma della convezione per il San Paolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giornata storica quella di oggi per il Napoli. Aurelio Del Laurentiis firmerà la nuova convenzione con il Comune per lo Stadio San Paolo (5 + 5), mettendo fine ad una querelle che va avanti da anni. Assieme al numero uno partenopeo ci saranno l'ad Andrea Chiavelli e l'head of operation Alessandro Formisano. Da capire, scrive il Corriere dello Sport, se AD in una giornata piena di impegni riuscirà a fare un salto anche a Castel Volturno per incontrare Carlo Ancelotti e la squadra in vista della ripresa del campionato.