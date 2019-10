Napoli, ag. Hysaj: "Roma? Interesse di tutti iniziare a pensare al mercato"

Fonte: tuttonapoli.net

Mario Giuffredi, agente tra gli altri dell'esterno del Napoli Elsaid Hysaj, ha parlato del proprio assistito a Radio Marte: "Cessione alla Roma? E’ in scadenza di contratto e nell’interesse di tutti è bene iniziare a pensare al mercato. Dal punto di vista fisico invece, ha solo un problema alle costole e in 15 giorni si rimetterà in piedi e tornerà a fare il suo lavoro".