Napoli, ag. Tutino e Palmiero: "Verranno valutati da Ancelotti in ritiro"

© foto di Federico De Luca

Dalle frequenze di Radio Marte Vincenzo Pisacane, agente di Gennaro Tutino e Luca Palmieri talenti di casa Napoli rientrati dal prestito al Cosenza, ha parlato del futuro dei suoi assistiti: " La loro ambizione è fare il salto in Serie A, ma cerchiamo la quasi certezza di far parte di un progetto tecnico e non soltanto finire in una squadra a fare numero. Per il Napoli Tutino è al momento incedibile e quindi andrà in ritiro con gli azzurri e ci sarà anche Palmiero a Dimaro. Il Napoli ha anche rifiutato un'offerta importante per Tutino, questo dimostra quanto tiene al ragazzo e Ancelotti ha la curiosità di valutare entrambi".