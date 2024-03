Napoli al Mondiale per Club con la Juventus esclusa: De Laurentiis ci crede e studia il ricorso

Non ha ancora svelato la propria strategia legale ma sembra intenzionato ad andare fino in fondo, Aurelio De Laurentiis, nella questione legata alla qualificazione al prossimo Mondiale per Club. Dopo l’eliminazione della Lazio, restano soltanto la Juventus e il Napoli in lotta per l’ultimo posto dedicato all’Italia nella competizione che si disputerà negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio 2025.

Da UEFA a FIFAIn questo momento gli azzurri hanno 43 punti e sono dietro alla Vecchia Signora (47) di quattro, pertanto necessiterebbero di una vittoria col Barcellona e altri punti poi ai quarti di finale di questa Champions League. Il patron degli azzurri, intanto, sta studiando una possibile azione per far “pesare” la condanna della UEFA ai bianconeri (l'esclusione dalle coppe europee di quest'anno) anche in ambito FIFA nel caso in cui Osimhen e compagni non dovessero conquistare i punti che servono per il sorpasso.

Le parole di De Laurentiis

De Laurentiis, in un evento promosso dal Financial Times a Londra, qualche giorno fa parlò della possibile partecipazione al nuovo Mondiale per Club che andrà in scena nell'estate 2025: "Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club".