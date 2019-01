© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raul Albiol, difensore del Napoli, dopo la vittoria con la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sapevamo che sarebbe stato difficile dopo la sosta di venti giorni, ma abbiamo vinto. Ancelotti ha dato fiducia a tutti dall'inizio e questo è importante. Oggi s'è visto, chi ha giocato dall'inizio, nonostante a volte giochi poco, ha fatto bene. Siamo sempre tutti pronti. Oggi giocavamo contro una squadra forte come la Lazio e abbiamo meritato il successo. Juventus? Noi dobbiamo continuare per la nostra squadra. Più vicini alla Juventus siamo e meglio è, ma sappiamo che loro vanno molto forte. Per questo possiamo solo pensare a vincere e aspettare".