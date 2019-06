© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Raul Albiol avrebbe deciso di salutare il Napoli. Lo rivela il Corriere dello Sport in edicola, che scrive come il difensore spagnolo sia prossimo al ritorno nella Liga per vestire la maglia del Villarreal.

Il submarino amarillo usa la clausola rescissoria. La dirigenza della compagine iberica è pronta a pagare la clausola da quattro milioni di euro inserita nel contratto del calciatore, che tornerebbe dunque a casa. Ora è tutto nelle mani del giocatore che compirà 34 anni a settembre e potrebbe fare una scelta di vita decidendo di tornare in patria. In Spagna, scrive il quotidiano, sono tutti convinti che alla fine Albiol accetterà perché è troppo forte il desiderio di ripartire a due passi dalla sua Valencia.