Stando al Mattino, settimana difficile per il centrocampista del Napoli Allan, abbagliato dall'offerta del PSG e fortemente tentato dall'accettarla. Il sì, stando al quotidiano, era anche arrivato, ma non l'offerta indecente al club partenopeo. Ecco perché, combattuto tra il dire e il fare, nei giorni pieni della trattativa non ha dimostrato grande concentrazione sul campo.