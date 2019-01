© foto di Insidefoto/Image Sport

In caso di cessione di Allan il Napoli non acquisterà un altro centrocampista. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ancelotti utilizzerebbe con maggiore continuità Diawara, giocatore che pareva in uscita e che invece il club ha deciso di trattenere per dare maggiori opzioni in mediana al tecnico partenopeo.