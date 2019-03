© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La cessione di Allan in estate è ritenuta molto probabile dal quotidiano napoletano Il Mattino. Stando a quanto si legge sull'edizione odierna del quotidiano, il brasiliano ha un'intesa con il PSG che, pur non volendo spendere i 100 milioni richiesti da De Laurentiis, si spingerà almeno a 75 milioni. Il patron potrebbe accettare la proposta per aumentare il tesoretto da investire sul mercato che, stando ai calcoli, si aggira intorno ai 160 milioni con la plusvalenza registrata con la cessione dell'ex Udinese e i proventi della Champions.