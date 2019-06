Napoli, Allan spegne i rumors: mercato senza cessioni eccellenti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Napoli programma i rinforzi estivi senza cessioni eccellenti, almeno per quanto riguarda i giocatori ritenuti imprescindibili da Ancelotti. Il tecnico già a gennaio disse di essere pronto a incatenarsi a Castel Volturno per Koulibaly e Allan ed il club infatti non ha alcuna intenzione di valutare offerte. Per il difensore solo il prossimo anno entrerà in vigore la clausola da 150mln, dopo il ricco rinnovo da 6mln a stagione, ed anche per Allan - ad un passo dall’addio a gennaio sull’asfalto del Psg - la situazione sembra rientrata, ma probabilmente si ridiscuterà di un adeguamento contrattuale.

“Al termine della Coppa America prenderai un aereo per Parigi? No, assolutamente no. Tornerò sicuramente a Napoli". Le parole del centrocampista brasiliano a Tmw dopo la gara con la nazionale. Parole tutt’altro che di circostanza considerando che si è espresso anche su James e la sfida con Sarri: “Mi piacerebbe, è un giocatore di qualità mondiale e se arriverà sarà il benvenuto nel nostro gruppo. Sarri alla Juve? “Scelta sua e dobbiamo rispettarla. Noi siamo il Napoli, lui sarà un avversario e proveremo a batterlo". Il club lavora quindi per chiudere per James e Manolas, finanziandoli esclusivamente dalle uscite “minori” e tra i big - almeno per ora - solo la figura di Lorenzo Insigne non è ancora salda ed una sua uscita aprirebbe ad un terzo arrivo di rilievo, quel Lozano valutato non meno di 45mln dal Psv e che Ancelotti ha tra i primi nomi della sua lista.