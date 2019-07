Napoli, altre due cessioni per finanziare il sogno James Rodriguez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli continua a cullare il sogno James Rodriguez, nonostante i problemi sorti recentemente legati alla formula dell'operazione e all'inserimento dell'Atletico Madrid.

La manovra azzurra - Carlo Ancelotti lo ha indicato da tempo come obiettivo numero 1 e per accontentarlo il ds Giuntoli sta lavorando allo sfoltimento della rosa per poter mettere da parte un tesoretto buono per accontentare le richieste del Real Madrid. Partiti Vinicius, Rog, Sepe, Grassi e Inglese, i prossimi addii secondo Il Mattino potrebbero essere Elseid Hysaj e Adam Ounas. Mario Rui, invece, sta piano piano convincendo Ancelotti e potrebbe rimanere come alternativa a Ghoulam.