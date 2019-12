Napoli, Ancelotti: "Classifica triste in Serie A. Domani risultato non basta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, parla ai microfoni di Sky in vista della sfida al Genk di domani sera: "Alla vigilia di un momento importante della stagione, abbiamo una grande opportunità per qualificarsi e arrivare primi nel girone, anche se non dipende solo da noi. Chiederò di fare una bella partita, con intensità e poi vedremo cosa succederà, se saremo primi o secondi. Sarebbe importante arrivate davanti per avere un turno più agevole".

La spinta che in campionato manca, in Champions c'è sempre stata:

"In Champions non è mai mancata, è vero, questo mi rende più ottimista. Ma il risultato non basta, vorrei vedere una squadra convincente".

Come hai visto la squadra dopo Udine?

"La valutazione deve essere fatta su tutto, ci sono stati dei limiti, domani serve una partita completa e ogni cosa serve per uscire da questa situazione. La classifica ci intristisce molto, ma non siamo poi così lontani dalla situazione ottimale".

Le voci sul suo futuro danno fastidio?

"Cercheremo di fare la partita migliore, io queste voci non lo posso controllare, devo concentrarmi su quello che posso fare. La strategia e la scelta dei giocatori giusti per vincere le partite dipendono da me, tutto il resto sono chiacchiere. Il risultati non posso controllarlo ma la prestazione della squadra sì".

Le riflessioni dopo la gara si fonderanno sul risultato o sulla prova?

"Non devo fare nessuna riflessione ulteriore, spero di non essere negativo in quelle solite, sulla prestazione della squadra".

Llorente ha dato profondità, può essere una idea per domani?

"È stato utilizzato molto, non sempre dall'inizio, e ha dato un contributo importante, dobbiamo valutare bene i rientri di Milik e Allan, che potrebbero essere importanti".