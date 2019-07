Napoli, Ancelotti: "Elmas centrocampista moderno, ci dà qualità e forza"

© foto di Insidefoto/Image Sport

"E' stata una gara lenta, quasi soporifera da parte nostra. Eravamo stanchi per i carichi di lavoro". Carlo Ancelotti commenta così la terza amichevole del Napoli a Dimaro contro la Cremonese. "La squadra ha fatto allenamento sulla forza in questi giorni ed era prevedibile non essere al top. Ma sono gare in cui bisogna provare a fare esperimenti tattici perché servono proprio a questo. Abbiamo operato tanto pressing alto e quindi ci siamo presi molto rischi, come è anche logico in questo periodo. Più avanti avremo meno modo di rischiare".

C'è stato anche il debutto di Elmas: "E' un uomo che può darci qualità e forza in mezzo al campo. Sono contento anche per il suo entusiasmo nel venire in azzurro. E' un centrocampista moderno che può inserirsi benissimo nel nostro meccanismo. Sono felice del suo arrivo"