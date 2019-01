© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis ha in mente un progetto chiaro e molto ambizioso per il Napoli e la sua guida tecnica. Ne parla quest'oggi Il Mattino riportando la volontà del numero uno partenopeo di blindare Carlo Ancelotti fino al 2024, con il figlio del tecnico Davide che dovrebbe raccoglierne l'eredità. De Laurentiis, infatti, è rimasto molto colpito dalla preparazione di Ancelotti jr. tanto da pensare già ad un suo futuro come primo allenatore degli azzurri.