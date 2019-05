Napoli, Ancelotti: "Stagione positiva, miglioreremo ancora. Koulibaly resta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Bologna, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1:

Come cambierà il Napoli nella prossima stagione?

"L'identità non cambierà molto, sarà un Napoli che cercherà di giocare a calcio come ha fatto anche stasera. Non c'e amarezza, la gara è stata buona, a parte qualche leggerezza dietro ma volevamo fare una buona gara e lo abbiamo fatto".

Come giudichi la stagione del Napoli?

"E' stata molto buona nella prima parte, buona nella seconda dove non siamo riusciti a tenere il livello della prima parte. Sono calate le motivazioni, da qui a settembre, perché il mercato chiude il 3 settembre, ci sarà tempo per pensare come sarà l'anno prossimo".

Su Mertens?

"I tifosi valutano bene la nostra stagione positiva. Cercheremo di fare meglio nella prossima stagione e sono sicuro che faremo meglio e lo faremo con Mertens che ha dimostrato di essere ad un grande livello ogni volta che è sceso in campo".

Koulibaly resterà a Napoli?

"Sì".

Il cambio di allenatore della Juventus potrà avvantaggiare il Napoli?

"La Juve resta una grande squadra, ha dei grandi campioni. Allegri ha fatto un grande lavoro ma si sa i cicli finiscono e se ne aprono degli altri, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercheremo di fare meglio di quest'anno".