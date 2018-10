Napoli, Ancelotti: "Verratti tra i migliori che ho avuto. PSG? Bei ricordi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti parla anche dei calciatori che ha allenato in passato, nella sua esperienza parigina. Nella conferenza della vigilia di PSG-Napoli, il tecnico azzurro ha detto su Verratti: "E' un giocatore importante, uno dei migliori centrocampisti che ho avuto".

E' un piacere tornare a Parigi? Cosa pensa del PSG di Tuchel? "Ho un buon ricordo del tempo qui, ho migliorato la conoscenza, Tuchel l'ho incontrato in Germania a Dortmund, siamo amici, abbiamo parlato a Ginevra, spero vada bene per lui qui per far crescere il PSG".