Napoli-Atalanta, la moviola del CorSport: "Errori da ogni angolazione"

© foto di Federico Gaetano

Notte da incubo ieri al San Paolo per l'arbitro Piero Giacomelli in Napoli-Atalanta. Al centro delle attenzioni, in particolare, il contatto sul finire del match fra Simon Kjaer e Fernando Llorente in area orobica per il quale i partenopei chiedono il rigore. A tal proposito, sulla moviola del Corriere dello Sport, si legge: "L’episodio Kjaer-Llorente, da qualsiasi punto la vogliate vedere, è un suo errore grave dal quale nasce il pareggio dell’Atalanta. Perché era, e siamo per questa tesi, rigore per il Napoli (Kjaer parte spalle al pallone e si predispone per placcare Llorente, cosa che farà anche dopo il contatto con il braccio dello spagnolo, che lo aveva allargato per difendersi dall’arrivo dell’avversario), rigore molto più visibile dal campo (in tv puoi essere tratto in inganno proprio da quel braccio) e per questo avrebbe dovuto darlo. Ma se vogliamo far pesare come falloso quell’intervento di Llorente, bene, allora Giacomelli s’è perso un fallo grosso così (con tanto di provvedimento disciplinare, forse più tendente all’arancione che al giallo) e non fischiandolo ha comunque macchiato l’azione successiva, che ha portato alla rete di Ilicic".

I precedenti - L'arbitro di Bergamo non è nuovo a topiche del genere. "A Roma, sponda Lazio - si legge ancora -, ricordano ancora l'episodio nel match col Torino che gli costò lo stop tecnico".