Napoli, Bakayoko festeggia sui social: "Bella vittoria... Adesso riposo!"

vedi letture

Partita vittoriosa in quel del Dall'Ara per il Napoli e per il suo centrocampista Tiemoue Bakayoko. L'ex Milan e Chelsea, tra le altre, sul suo account Instagram ha pubblicato una foto che lo ritrae in azione contro il Bologna, accompagnata dalla didascalia che recita in francese: "Bella vittoria... Adesso riposo!". Ecco il post originale.