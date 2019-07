Napoli, c'è l'apertura di Icardi: De Laurentiis prepara 60 milioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da un lato il Napoli, dall'altro la Juventus, come in campionato accade da un quinquennio circa. Stavolta però non c'entra il campo, né il campionato e la classifica. Si tratta di mercato e l'oggetto del desiderio in questione non può che essere Mauro Icardi, in uscita dall'Inter. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport conferma l'interesse del Napoli per il bomber nerazzurro: è una precisa richiesta di Ancelotti, è lui che sta pressando ADL perché Giuntoli possa fare il tentativo. Per Icardi il Napoli è pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro: il club partenopeo ritiene che il valore del giocatore si sia abbassato e che l’assegno possa convincere i nerazzurri. Il problema, però, non è rappresentato da Marotta, ma dallo stesso Maurito che pare orientato ad accettare soltanto un’eventuale proposta della Juve: i contatti Paratici- Wanda sono di lunga data e un anno fa, prima di concentrare ogni energia su Cristiano, era proprio Icardi il sogno della Signora. Nelle ultime ore, però, qualcosa potrebbe essere cambiato nelle gerarchie di gradimento, tant’è che arrivano voci secondo cui Icardi sarebbe pronto ad aprire davvero una trattativa col Napoli.