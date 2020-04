Napoli, caccia a un numero 9 per la prossima stagione: per Jovic, c'è la carta Fabian

vedi letture

Il Napoli a caccia di un nuovo numero 9 per la prossima stagione. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il club partenopeo oltre a Petagna il prossimo anno inserirà in rosa anche un altro centravanti, con Milik destinato ad andare via. I nomi che sta valutando la società partenopea in questo momento sono principalmente tre: Luka Jovic, Jean-Filippe Mateta e Andrea Pinamonti. Per il centravanti serbo, il Napoli potrebbe giocarsi la carta Fabian Ruiz, centrocampista che piace molto al Real Madrid.