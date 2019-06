Napoli, caccia all'attaccante: spunta anche un pupillo di Ancelotti

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante. E' quello che dobbiamo trovare, ma soltanto se convinti che sia quello giusto faremo lo sforzo per prenderlo". Le parole di Aurelio De Laurentiis, direttamente dalla festa di Carlo Ancelotti a Capri, confermano che gran parte del budget estivo verrà riservata per un attaccante. Gli altri interventi saranno più o meno finanziati dalle uscite: per un Di Lorenzo che arriva, circa 9mln di euro la cifra dell'affare, l'uscita di Hysaj può portarne il doppio, lo stesso dovrebbe accadere a sinistra con Mario Rui in lista di sbarco, a centrocampo con Marko Rog e Amadou Diawara da sacrificare per un tassello che possa rappresentare il quarto centrocampista da ruotare.

Il Napoli dunque è pronto a concentrare le risorse per un rinforzo di spessore in attacco. Le cessioni di Roberto Inglese, che difficilmente partirà per meno di 20mln di euro, Ounas e probabilmente anche di Verdi, contribuiranno a far lievitare il tesoretto in cassa. E' per questo che il club continua a lavorare su Lozano del PSV nonostante la valutazione sia salita fino a quasi 50mln di euro, più o meno la stessa cifra che servirebbe per Rodrigo del Valencia. E nelle ultime ore s'è fatto più consistente il rumors riguardante James Rodriguez, pupillo di Ancelotti che nei suoi anni è riuscito a far rendere come nessun altro. Dalla Spagna assicurano che il tecnico ha già il sì del giocatore e del suo potente manager Mendes. Più o meno la stessa valutazione di cartellino di Lozano, ma ingaggio importante di circa 6,5mln di euro che nel Napoli percepisce soltanto Koulibaly. La ricerca continuerà, giugno sarà anche il mese dell'attaccante.