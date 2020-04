Napoli, Callejon verso l'addio: per la fascia destra occhi su Rashica

Per arricchire la fascia destra in vista di un probabile addio di Callejon, gli azzurri seguono con interesse Milot Rashica, kosovaro di proprietà del Werder Brema che è apparso come una delle poche note liete in una stagione complicatissima per il suo club di appartenenza. Già nelle stagioni al Vitesse, l'attaccante aveva mostrato diverse qualità che potrebbero tornare molto utili alla causa di Gattuso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.