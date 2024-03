Napoli, Calzona fa il mental coach: una vittoria con la Juventus per aprire un ciclo

Rialzare la testa. E' questo l'imperativo che passa in casa Napoli. La formazione campione d'Italia sta attraversando un momento non positivo. Reduce da due tecnici esonerati, prima Rudi Garcia e poi Walter Mazzarri, con la squadra che è stata affidata in questo momento all'attuale commissario tecnico della Slovacchia Francesco Calzona. I primi segnali si sono già intravisti e sono sfociati con il bel 6-1 con cui i partenopei hanno superato il Sassuolo nel recupero di mercoledì scorso.

Calzona mental coach

E proprio Calzona ha dovuto lavorare molto sul piano della mentalità, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. L'allenatore azzurro infatti vuole un successo contro un avversario molto difficile come i bianconeri di Massimiliano Allegri per poter provare ad aprire un ciclo di vittoria che possa riaprire le porte ai partenopei della zona Champions League. Senza dimenticare il ritorno degli ottavi di finale contro il Barcellona in programma fra dieci giorni.

Osimhen fondamentale

Ovviamente sarà molto importante avere a disposizione Victor Osimhen. L'attaccante, reduce dagli impegni con la sua Nazionale in Coppa d'Africa, è tornato ad essere determinante realizzando una tripletta proprio nell'ultima gara di campionato. Adesso si tratta di ingranare la marcia: prima la Juve, poi fra una settimana il Barcellona. E' il momento della verità.