Napoli, Calzona: "La matematica non ci condanna, Zielinski giocatore importante per noi"

Appuntamento da non fallire per il Napoli questo pomeriggio al Castellani, ai microfoni di DAZN prima della sfida con l'Empoli ha parlato il tecnico dei partenopei Francesco Calzona. "Come ormai dico da tempo la matematica non ci condanna, ora che c'è questa possibilità ulteriore è motivo per noi di lottare per raggiungere posizioni di prestigio. Abbiamo lavorato tanto, è chiaro che è un qualcosa che dobbiamo levarci e quando hanno palla gli altri dobbiamo difendere da squadra".

Riguardo Zielinski. "Nelle ultime settimane l'ho visto in crescita, è un giocatore importante e si allena come ha fatto io lo utilizzo. E' un grande giocatore, è un giocatore importante per noi".