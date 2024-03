Live TMW Napoli, Calzona: "Per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago. Contento della partita"

23 - L'allenatore del Napoli, Francesco Calzona, commenta in conferenza stampa la gara di San Siro pareggiata per 1-1 contro l'Inter. Diretta testuale a cura di TMW.

23.18 - Inizia la conferenza stampa.

Rispetto a Barcellona avete concesso meno.

"Per risolvere tutti i problemi ci vuole un mago. Giochiamo tanto, ci alleniamo poco: si va per priorità e si cerca di mettere a posto la fase difensiva, curiamo un po' meno la fase difensiva perché è questione di tempo. Siamo arrivati vicino alla porta, abbiamo concretizzato male ma sono contento della prestazione della squadra".

C'è un allenatore degli attaccanti nel vostro team che monitori le percentuali realizzative medie?

"Non c'è bisogno, perché si vede a occhio nudo che dobbiamo essere più incisivi sotto porta. Se ci fosse abbiamo così poco tempo che risolvere tutto e sistemare tutto è difficile. Se poi mettete i giorni di recupero, credo abbiamo fatto 6-7 allenamenti tattici in 20 giorni. Sono pochi. Per me il tempo non è un alibi ma è oggettivo: ci vuole tempo per sistemare tutto".

Può chiarirci cosa ha detto Juan Jesus all'arbitro?

"Juan Jesus era fuori dallo spogliatoio, l'ho solo incrociato ma non mi ha detto nulla".

Che rapporto ha instaurato col gruppo?

"I ragazzi in questi mesi hanno sentito così tanti discorsi che io ho detto pochissime parole. Si devono liberare di tutte le problematiche, ci sono io che mi prenderò caro di queste cose e niente... ci siamo messi subito a lavorare perché ho parlato pochissimo. Non è producente parlare, io sono il terzo allenatore e immagino quanti discorsi siano stati fatti in passato".

Ha fatto delle riflessioni sul futuro?

"C'è talmente tanto da fare che non ho neanche tempo di parlare con la mia famiglia. Ho una bambina di sei anni che riesco a sentire neanche una volta al giorno. Non ci penso, oltretutto ho un contratto con la Slovacchia fino al 2025: sono stati i primi a credere in me e porto rispetto a loro come hanno fatto con me".

23.24 - Conclusa la conferenza stampa di Calzona.