Il Napoli ha presentato un'offerta per Stanislav Lobotka, ma la risposta del Celta Vigo è stata negativa. Il club partenopeo ha chiesto il calciatore classe '94 in prestito con diritto di riscatto, ma ha ricevuto un secco rifiuto dalla società spagnola che vuole trattenere il calciatore almeno fino al termine della stagione e non vuole cederlo con questa formula.