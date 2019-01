Napoli, concorrenza per l'obiettivo Lobotka: l'Everton avvia i contatti

© foto di J.M.Colomo

Piace al Napoli ed è stato accostato più volte al club azzurro nel corso degli ultimi mesi. Tuttavia il futuro di Stanislav Lobotka può essere in Inghilterra e non all'ombra del Vesuvio, perché il centrocampista slovacco del Celta Vigo avrebbe avuto già dei contatti con l'Everton. Le10Sport fa sapere che il trasferimento di Idrissa Gueye dal secondo club di Liverpool al Paris Saint-Germain spingerebbe i toffees a lanciare l'assalto decisivo per Lobotka, calciatore da tempo seguito dal ds partenopeo Cristiano Giuntoli.