Napoli, condizione fisica e caratteristiche: Gattuso con tante novità di formazione

Non solo qualità, organizzazione di gioco ed agonismo, Rino Gattuso in conferenza stampa cita anche il senso d'appartenenza - tipico dei Paesi Baschi - per raccontare della forza della Real Sociedad, prima in Liga col miglior attacco e la miglior difesa ed in questo momento la squadra migliore e più apprezzata di Spagna. Un match dunque tutt'altro che agevole, reso ulteriormente delicato dal primo ko inatteso nel match interno contro l'AZ, che il tecnico del Napoli dovrebbe affrontare anche con diverse novità di formazione per gestire la stanchezza degli impegni ravvicinati.

Rino Gattuso potrebbe innanzitutto rinunciare ad un attaccante per passare ad una mediana con Demme, affiancato da Lobotka e Fabian, due palleggiatori per limitare l'enorme possesso palla della Real Sociedad, una squadra che dal punto di vista del gioco somiglia tantissimo al Napoli, per stessa ammissione sia del tecnico del Napoli che di quello degli spagnoli Alguacil. In difesa potrebbe esserci Maksimovic con Koulibaly, con Hysaj a destra per far rifiatare Di Lorenzo e Mario Rui a sinistra, davanti ad Ospina: condizione fisica, ma anche caratteristiche nella scelta di schierare i quattro difensori più tecnici (più il portiere) per uscire dalla pressione della Real nella costruzione dal basso. In attacco i maggiori dubbi ma dovrebbe esserci Petagna, decisivo a Benevento, con Insigne e Politano. Mertens, Lozano ed Osimhen potrebbero essere le armi dalla panchina e del resto Gattuso è chiarissimo in merito: "Non voglio più sentir parlare di titolari e riserve, è ormai un altro calcio con i 5 cambi e chi entra ti può far vincere".