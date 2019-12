Napoli, contattati Allegri, Spalletti e Gattuso: ora Ancelotti vacilla

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Le prossime gare di campionato, e Champions, saranno decisive in un senso o nell'altro: di certo c'è che la posizione di Carlo Ancelotti vacilla a Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che De Laurentiis ha telefonato ad Allegri, Spalletti e Gattuso, ma sullo sfondo c'è anche un "mister x" il cui nome resta ancora avvolto nel mistero. Il quotidiano spiega che Allegri ha declinato, per il momento, perché resterà fermo fino a giugno. Con l'ex tecnico dell'Inter il patron azzurro ha parlato anche degli aspetti economici, sa che ci vorrebbero circa 6 milioni per strapparlo all'attuale contratto coi nerazzurri. Una tentazione rimasta ancora in piedi è invece quella che porta all'ex Milan, una ipotesi gradita e percorribile.