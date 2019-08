Napoli, conto alla rovescia per Lozano: presto in Italia per le visite

© foto di Imago/Image Sport

Conto alla rovescia per Hirving Lozano. Come si legge sulle colonne del Il Mattino infatti, il Napoli sta definendo gli ultimi dettagli. Presumibilmente entro giovedì prossimo il messicano sarà a Roma per le visite mediche e per la firma. Lozano, che sarà pagato 42 milioni di euro, sarà il calciatore più pagato della storia del Napoli, più di Higuain e Manolas.