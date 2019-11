Fonte: inviato a Liverpool

Grandi partite e grandi crisi. Il Napoli non sembra conoscere via di mezzo. E Carlo Ancelotti, dopo averci scherzato, indica la ricetta: "Se lo sapessi... È difficile dare una spiegazione che non sia sotto il profilo mentale. Per tutti gli addetti ai lavori: non andate troppo a cercare il sistema più o meno efficace. È sempre l'interpretazione a dare valore al sistema. Qualcuno ha pensato che oggi abbiamo giocato 5-3-2, ma Di Lorenzo ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto Callejon per tante partite. Sotto l'aspetto del coraggio e della personalità questa squadra si perde facilmente, ma si ritrova facilmente".