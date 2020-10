Napoli, dalla Germania: trattativa con l'Eintracht per Younes. Ipotesi di prestito oneroso

Contatti in corso fra Napoli ed Eintracht Francoforte. Sul piatto Amin Younes. Stando a quanto riportato dalla BILD i due club stanno lavorando sull'ipotesi di un prestito oneroso per l'ex esterno dell'Ajax. I partenopei chiedono un milione per il prestito mentre la formazione tedesca sta cercando di abbassare ulteriormente la cifra. Nonostante la differente valutazione, però, per il quotidiano tedesco sono da considerarsi alte le possibilità che l'operazione vada in porto.