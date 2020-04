Napoli, dalla Spagna: contatti avviati per Umtiti ma il giocatore non vuole partire

Secondo quanto riportato da Sport in Spagna, il Napoli è vicino a vendere Koulibaly al PSG per una cifra milionaria e per questo ha già avviato i primi contatti col Barcellona per arrivare a Umtiti. Il club catalano è disposto a vendere il francese, anche a una cifra nettamente inferiore rispetto ai 50 milioni previsti prima della crisi per il Coronavirus. Gli azzurri hanno già ottenuto tutte le informazioni in merito al possibile trasferimento del difensore che però non vuole lasciare la Catalogna nel corso della prossima sessione di mercato. L'unica possibilità di convincerlo è quella di presentargli un progetto ambizioso e vincente, che De Laurentiis pensa comunque di potergli offrire.