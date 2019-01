Amin Younes è a un passo dal Celta Vigo. Come riporta Marca, il club galiziano spera di chiudere nelle prossime ore l'accordo con il Napoli per la cessione dell'attaccante tedesco, che ha giocato solo 2 volte con i partenopei in questa stagione (anche a causa di un infortunio), per un totale di 25 minuti.