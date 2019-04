Napoli, Davide Ancelotti: "In estate alcuni aggiustamenti. Siamo contenti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Ancelotti, vice del padre Carlo al Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Vogliamo blindare il secondo posto, attraverso buone prestazioni a cominciare dalla partita di domenica. Contro l'Atalanta abbiamo abbiamo giocato bene per 60 minuti, una delle migliori prestazioni ultimamente, ma dal momento del pareggio abbiamo pagato lo sforzo fisico dell'ultimo periodo, l'Europa League assorbe tante energie. La pecca è stata quella di non aver chiuso la partita. Siamo arrivati in un gruppo che aveva certezze ben consolidate, abbiamo fatto un lavoro del quale mi ritengo soddisfatto, abbiamo introdotto concetti nuovi che la squadra ha assimilato bene. Abbiamo segnato la strada per il futuro, questo mi lascia ottimista perché ora la squadra conosce la strada da percorrere, si migliorerà. Il Napoli quest'anno ha giocato un bel calcio e questo mi rende soddisfatto, poi è chiaro che quando arriva Ancelotti le aspettative sono di vincere perché lui ha sempre fatto, per la vittoria servono diverse componenti che questa squadra sta maturando, ci arriverà a vincere qualcosa. Siamo contentissimi della rosa che abbiamo, è una rosa di qualità che permette di giocare in diversi modi. Ci sono giocatori affermati, Allan è stato convocato dalla nazionale brasiliana, cosi Fabiàn dalla Spagna, Meret è il futuro della nazionale italiana. Questa squadra migliorerà e deve migliorare, questo passerà anche da qualche aggiustamento che farà la società".