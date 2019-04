Napoli, De Laurentiis: "Ancelotti esperto. Gruppo di ragazzi straordinario"

All'esterno di Palazzo Patrucci, appena terminato il pranzo UEFA con i dirigenti dell'Arsenal, Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti presenti della partita di questa sera contro i Gunners: "È un gruppo di ragazzi straordinario che ha sempre dato il massimo. In una stagione possono esserci momenti di appannamento ma io non mi sono spaventato né strappato i capelli. Ancelotti è un allenatore di grande esperienza, una persona perbene e questi per me sono fattori molto importanti".

Ha sentito Ancelotti stamattina? "Oggi andrò allo stadio alle 18.30. Li aspetterò lì e avrò tempo per parlare con Carlo. Ma non c'è da parlare. Abbiamo affrontato in Champions partite ben più complicate di questa, almeno sulla carta, e l'abbiamo fatto in maniera esemplare, uscendo da un girone infernale per sfortuna ma a testa alta, come ci capitò con Benitez. L'Arsenal ci ha preso in contropiede, forse l'abbiamo presa un po' distrattamente. Servirà concentrazione questa volta e potrebbe esserci anche una bella sorpresa".